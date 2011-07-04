1 тысяча взятки за удостоверение тракториста

В Ивано-Франковской области разоблачен сотрудник учебно-производственного комбината, который получил взятку в 1 тыс. грн. за содействие в выдаче местному жителю свидетельства об обучении и удостоверения тракториста-машиниста.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).