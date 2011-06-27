Ливнем затопило Музей Голодомора

В Киеве из-за ливня затопило экспозиционный зал Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине».

Об этом сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на директора музея Виктора ДИДЕНКО.

По его словам, сейчас музей закрыт, и когда он возобновит свою работу, пока неизвестно. «Мы должны были работать в эти дни. Но из-за подтопления в ближайшее время музей не будет работать - пока все не устраним и не разберемся, в чем причина», - сказал он.

Директор музея отметил, что, по его мнению, «произошедшее - это просчеты проектно-строительных работ». «Не продумали, что делать с водой, которая попадает в «Свечу памяти» (наземной части мемориала), через которую вода попадает в «Зал памяти», то есть экспозиционный зал, который находится прямо под «свечей»», – сообщил он.

По словам В.ДИДЕНКО, ущерб в музее пока еще не считали. «Мы уже вынесли около 40 ведер воды. Затопило 5 проекторов, которые висят под потолками. Сейчас мы снимаем остальные. Сколько это будет стоить государству, я не знаю», - сказал директор музея.

Как сообщалось, помещение музея находится на балансе Киевской городской государственной администрации. Национальный музей «Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине» открыли для посетителей в августе 2009 года.