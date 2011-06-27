День молодежи в центре Киеве собрал более 10 тыс. человек

В праздновании Дня молодежи на Майдане Незалежности в Киеве приняли участие более 10 тыс. киевлян и гостей столицы.

Об этом УНИАН сообщили организаторы вчерашнего праздника для украинской молодежи.

Как отметили в пресс-службе оргкомитета, началось празднование в 13 часов на Крещатике, разные уголки которого на это время превратились в импровизированную сцену, где перед молодежной аудиторией выступали молодые исполнители. Здесь также состоялось яркое экстрим-шоу.

Продолжилось празднование в 18 часов на Майдане Незалежности, где состоялся праздничный гала-концерт. Во время концерта к молодежи по случаю их праздника обратился Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который в своем видеообращении пожелал украинской молодежи вдохновения и рвения, и как Президент Украины пообещал делать все, чтобы у молодежи была возможность реализовать свои замыслы в нашей стране.

В праздничном концерте приняли участие популярные среди молодежи группы и исполнители: «Бумбокс», ТиК, «Валентин Стрикало», Александр КРИВОШАПКО, Виталий КОЗЛОВСКИЙ и АЛЁША. Вели концерт известный шоумен Александр ПЕДАН и певица ЭРИКА.

«Украинская молодежь была в восторге от грандиозного шоу. Даже дождь, который шел в течение всего дня, не испортил праздничного настроения», - отметили организаторы.

Кульминацией праздника стал праздничный фейерверк.

Концерт транслировали телеканалы М1, Первый национальный и ТРК «Киев».