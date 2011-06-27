Саперы ведут сплошное разминирование близ Севастополя

В Севастополе пиротехники за четыре дня обезвредили 2 тыс. 430 взрывоопасных предметов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, взрывоопасные предметы были изъяты и обезврежены на протяжении 20-24 июня во время сплошного разминирования территории второго кордона Мекензиевых гор и обследования разрушенных Инкерманских штолен.

Их общий вес - 1,095 тонн. Так, обезврежены 2 авиабомбы, 69 артиллерийских снарядов, 35 минометных мин, 8 единиц инженерных боеприпасов, 66 гранат, 2 250 других взрывоопасных предметов.

Всего с начала работ в 2011 году пиротехническим отрядом передано для уничтожения Управлению МЧС в Севастополе 6 тыс. 956 взрывоопасных предметов общим весом почти 4 тонны.