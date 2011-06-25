В Харьковской области на 100 работающих 89 пенсионеров

В Харьковской области на 100 работающих граждан приходится 89 пенсионеров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время селекторного совещания, на котором рассматривались вопросы погашения задолженности по зарплате и взносам в Пенсионный фонд, заявил начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Виктор АЧКАСОВ.

По его данным, Пенсионный фонд обеспечен средствами на выплату пенсий по области на 83,4% потребности, а долг предприятий Харьковщины перед Пенсионным фондом на середину июня составлял 31,8 млн. грн.

В свою очередь заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь ШУРМА отметил, что такое соотношение работающих и пенсионеров не «выдержит ни одна экономика», однако заметил, что, несмотря на это, Харьковщина сегодня «относится к экономическим локомотивам» страны.