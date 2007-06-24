Вооруженные силы Украины в июле получат 10 танков БМ «Булат»

Госпредприятие «Завод имени Малышева» в июле осуществит поставку Вооруженным силам Украины 10 танков БМ «Булат».

Как сообщил журналистам генеральный директор завода им.Малышева Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ, это первые 10 «Булатов» из партии в 19 единиц, которые завод должен изготовить в 2007 году на заказ Минобороны Украины в рамках программы модернизации отечественных танков Т-64, состоящих на вооружении Вооруженных сил страны.

«Через две недели первые 10 танков поступят в украинские войска», - сказал В.НЕМИЛОСТИВЫЙ.

По его словам, БМ «Булат» получил высокую оценку специалистов, но завод продолжает совершенствовать эту модель, чтобы обновленные танки максимально отвечали требованиям современной военной техники и полностью удовлетворяли потребности военных.

«Будут доработки и по электронным системам, и по трансмиссии – все модернизируется, все совершенствуется - мы должны быть на уровне лучших мировых образцов», - отметил руководитель предприятия.

При этом он выразил надежду, что Минобороны Украины в рамках выполнения программы развития Вооруженных сил вскоре сделает заказ на новейшие танки типа «Оплот», которые производит завод имени Малышева.

Гендиректор отметил, что, начиная с 2004 г., предприятие поставило для потребностей ВСУ 36 танков БМ «Булат».

Справка УНИАН. Завод имени Малышева приступил к модернизации Т-64Б в 2004 г. на заказ Министерства обороны Украины. Для этой цели из госбюджета страны было выделено 40 млн. грн. На эти средства были обновлены 17 машин. После модернизации танк получил наименование БМ «Булат». Программа модернизации разработана Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) – ведущей и координирующей организацией по разработке бронетанковой техники и артиллерии в Украине. Главным исполнителем госзаказа выступает ГП «Завод имени Малышева». В реализации проекта принимают участие предприятия концерна «Бронетехника Украины».

Т-64 был разработан в 60-ые ХКБМ и производился на базе ГП «Завод имени Малышева». Эта машина стала родоначальником нового поколения советских танков. На Т-64 впервые в мире был установлен автомат заряжения, что позволило сократить количество членов экипажа до 3 человек, применена противоснарядная и противорадиационная защита, новая оригинальная компоновка моторно-трансмиссионного отделения с дизельным двигателем и др. Т-64 стал примером наиболее революционной конструкции танка, что позволило опередить мировое танкостроение на 10-15 лет. Эта машина украинских конструкторов в основном поступала в элитные военные части бывших республик СССР.

Модель Т-64Б была дальнейшим развитием танка Т-64 путем установки на него более современной системы управления огнем и стабилизатора вооружения, улучшения защиты. Т-64Б выпускался заводом имени Малышева в 1976-1987 гг., вес: 39-42,5 тонн, на вооружении была пушка калибра 125 мм и пулемет 7,62 мм Мощность двигателя - 700 к.с. Основные параметры БМ «Булат»: боевая масса - 45 тонн, пушка калибра 125 мм, пулемет калибра 7,62 мм. На танк устанавливается дизельный двигатель 5ТДФМ мощностью 850 к.с. (возможна установка двигателя мощностью 1000 к.с.), скорость по шоссе – 60-65 км/час, максимальная температура воздуха, при которой возможна эксплуатация, – до 55 градусов С. После модернизации комплекс управления огнем БМ «Булат» превышает по своим характеристикам ККО танка Т-80У.