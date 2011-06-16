Пшонке напомнили: Аделаджа и Флетчер тоже не торопятся читать дела

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение генеральному прокурору, в котором подчеркнул недопустимость использования двойных стандартов при правоприменении положений Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он напомнил, что 8 апреля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в статью 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела». Он содержит положение о том, что «в случае промедления с ознакомлением с материалами дела обвиняемым или его защитником следователь по согласованию с прокурором или прокурор вносит в суд за местом осуществления следствия представление, которое судья рассматривает и своим постановлением может определить срок, на протяжении которого обвиняемый и его защитник должны ознакомиться с материалами дела и заявить ходатайство. По истечении этого срока обвиняемый и его защитник считаются ознакомленными с материалами дела».

Вице-спикер подчеркнул, что эти изменения вступили в силу 20 апреля, и были применены для ограничения срока ознакомления с материалами уголовных дел представителей украинской оппозиции – бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что до сих пор нет информации относительно использования соответствующих законодательных новаций для недопущения затягивания других общественно резонансных уголовных дел, например, дел Сандея АДЕЛАДЖИ, Роберта ФЛЕТЧЕРА и тому подобное.

Он напомнил, что, согласно информации, предоставленной в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» от 15 марта тогдашним заместителем министра внутренних дел Украины, нынешним начальником Главного следственного управления МВД Украины Василием ФАРИННИКОМ, гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который является фигурантом уголовного дела по «Кингз Кэпитал» с суммой убытков более 50 млн. грн., знакомится с материалами дела, начиная с октября 2010 года. Еще более длительное время – более года – знакомится с материалами своего дела организатор «Клуба миллионеров» гражданин США Р.ФЛЕТЧЕР, которому инкриминируется завладение мошенническим путем средствами украинских граждан на сумму более 63 млн. грн.

«Никакой официальной информации относительно инициатив следственных органов по прекращению затягивания рассмотрения этих дел пока не публиковалось», - подчеркнул вице-спикер. «Или в Украине уникальное правосудие: гражданам Украины – закон, а иностранцам – привилегии», - добавил он.

Заместитель председателя парламента попросил генерального прокурора дать разъяснение, почему новейшие положения украинского законодательства «очень оперативно применяются против представителей украинской оппозиции, и не используются для ускорения рассмотрения других, более общественно резонансных дел, фигуранты которых иностранцы, мошенническими способами завладевшие десятками миллионов гривень наших граждан».

Кроме того, Н.ТОМЕНКО попросил генпрокурора принять все необходимые меры для прекращения затягивания рассмотрения таких общественно резонансных уголовных дел, как дела «Кингз Кэпитал» и «Клуба миллионеров».