Янукович о трехуровневой системе пенсий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость внедрения в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время совещания в Виннице.

«Мы должны понять, что у нас сегодня 14,5 млн. пенсионеров и практически 14 млн. активно работающих людей. Минимальной реальной нормой обеспечения пенсионных расходов является норма, когда на 1 пенсионера приходится 3 работающих. А есть страны, где эта норма составляет 1 к 4, а то и к 5. И это государственная политика, которая создает нормальные условия для пенсионеров. Когда 5 работающих будут содержать одного пенсионера, он будет иметь пенсию, о которой каждый работающий будет мечтать. А для этого нужна трехуровневая система пенсионного обеспечения», - сказал Президент Украины.

По его словам, кроме солидарной системы, она должна предусматривать еще и накопительную систему, и систему частных пенсионных фондов. «Такую систему нам нужно создавать, ведь через это прошел весь мир. Если мы этого не сделаем, то унизим наше старшее поколение, наших родителей, тех, кто нам верил и верит, кому мы обязаны создать нормальные условия жизни. А те, кто идет против, чтобы мы эту работу выполнили, теряют совесть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также констатировал, что несмотря на увеличение отчислений в Пенсионный фонд, денег на выплаты пенсий все равно не хватает. «Мы будем очень осторожно, шаг за шагом двигаться для того, чтобы с оптимальной скоростью двигаться вперед и не потерять того, что мы имеем. Мы сейчас каждый месяц увеличиваем отчисления в пенсионный фонд, но этих денег все равно не хватает, чтобы покрыть все расходы ПФ. Приблизительно не хватает около 35 млрд. гривен. Поэтому реформы, о которых мы говорим, и которые кое-кого удивляют и вызывают негативную реакцию в обществе, в мире уже осуществили. Там к ним уже привыкли», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.