Кабмин заинтересован в приходе крупных немецких инвесторов

Предварительная договоренность о проведении украинско-немецкого бизнес-форума осенью текущего года в Украине достигнута на встрече первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА с управляющим делами Восточного комитета немецкой экономики Раинером ЛИНДНЕРОМ и Чрезвычайным и полномочным Послом Федеративной Республики Германия Гансом-Юргеном ГАЙМЗЕТОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что правительство Украины заинтересовано в приходе в страну крупных немецких инвесторов, которые бы создавали новые предприятия и новые рабочие места.

Он также отметил, что правительство создает максимально благоприятные условия для инвесторов и заинтересовано в максимальной локализации нового производства на территории Украины, в частности, производства высококачественной сельскохозяйственной техники.

В свою очередь Р.ЛИНДНЕР заявил, что это очень перспективная сфера для сотрудничества. Кроме этого, по его словам, немецкие бизнесмены уже заявили о наличии ряда новых инвестпроектов, которые они предлагают для реализации в Украине. В частности, по его словам, речь идет о развитии энергосберегающих технологий.

А.КЛЮЕВ отметил, что эта сфера - один из приоритетов украинской власти, и пообещал максимальную поддержку проектов, которые позволят наиболее эффективно модернизировать промышленность и коммунальный сектор Украины.