В лесу нашли архив ОУН

В лесу во Львовской области найдены материалы повстанческого архива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

По их данным, документы нашел две недели тому назад житель одного из сел Пустомытовского района Львовской области. Они хранились в молочном бидоне.

Вчера эти повстанческие документы, которые станут частью архива Центра исследований освободительного движения (ЦИОД), передали в Национальный музей-мемориал "Тюрьма на Лонцкого" во Львове.

Как отметил директор Национального музея "Тюрьма на Лонцкого" Руслан ЗАБИЛЫЙ, "по предварительным оценкам - это документы одного из районных проводов ОУН Пустомытивщины за 1948-1951 гг.». «Комплекс состоит из информационных отчетов, написанных от руки, подпольных изданий ОУН, таких как листовки, журнал "Ідея і чин", также "квитов" (расписок о получении повстанцами от крестьян материальных вещей и продуктов в обмен на подпольные деньги - бофоны) и другие документы", - сообщил Р.ЗАБИЛЫЙ.

В то же время он отметил, что бидон, к сожалению, немного прогнил, поэтому часть документов утрачены, а остальные в удовлетворительном состоянии, но нуждаются в реставрации, поскольку очень хрупкие.

"Наиболее интересна в находке серия из четырех бофонов на Пасхальную тематику, номиналами пять и двадцать карбованцев, которые были до сих пор не известны и не каталогизированы", - отметил Р.ЗАБИЛЫЙ.

Документы после реставрации будут переведены в цифровой формат, описаны и готовы к использованию учеными, а наиболее интересные - будут экспонироваться в музее, сказал директор музея "Тюрьма на Лонцкого".

В свою очередь историк, председатель Ученого совета Центра исследований освободительного движения Владимир ВЯТРОВИЧ отметил, что "именно благодаря развернутой совместными усилиями информационной работе в медиа эта находка попала не к "черным археологам", а оттуда на рынок артефактов, а туда, где она и должна быть - к ученым и в музей".

Как сообщили в пресс-центре ЦИОД, люди, которые передавали архив, отметили, что передали его ученым, чтобы эта частица нашей истории была доступна общественности, а не стала предметом торгов или потерялась в секретных архивных хранилищах.

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