Черные археологи выставили на Интернет-аукцион архив УПА: полмиллиона за списки погибших

Обратиться к обществу нас вынудила последняя капля, переполнившая чашу терпения - первый случай, когда «черные копатели» выставили на аукцион в Интернете архив УПА.

Обычно в год мы фиксируем 4-8 случаев, когда так называемые “черные археологи” (частные лица которые без лицензии ищут спрятанные в земле исторические ценности с целью их последующей продажи) находят документы освободительного движения. Это преимущественно отчеты или пропагандистские материалы конца 40-х - начала 50-х годов. Их прятали в лесах недалеко от повстанческих крыивок, запаивали в металлические бидоны и закапывали на два-три метра. Бойцы УПА надеялись, что с получением Украиной независимости смогут передать подлинные документы в архив.

“Черные археологи” почему-то думают, что могут воспользоваться находками в целях заработка, потому и разыскивают крыивки, места гибели повстанцев. Часто на такие находки наталкивают и обычные люди: либо что-то слышали о тайниках от дедов, либо где-то размыло дождем землю. Центр исследований освободительного движения получил бесплатно несколько таких находок: старые фотографии, негативы, документы. В прошлом году, например, возле Золочева крестьяне нашли бидон с материалами УПА, которые теперь проходят реставрацию в нашем архиве, а затем будут оцифрованы.

Мы также принимаем документы на копирование - это позволяет оставлять в семейных архивах фото, письма, воспоминания, а нам - вводить такие находки в научный оборот.

Обычно закопанные в земле архивы нуждаются в срочной реставрации, потому что за год-два-три они рассыпятся. Бывает, что разрушение начинается именно после откапывания - с открытием бидона меняется микроклимат, поэтому работа с такими находками требует профессионализма и осторожности. А отреставрировать их - удовольствие недешевое. У нас работает реставратор, есть профессиональная реставрационная лаборатория, а стоимость восстановления одного листа в зависимости от сложности - приблизительно 25-35 грн. Но такие реставрационные работы обеспечивают сохранность документов на 200-300 лет.

Поэтому, когда нам приходится разговаривать с частными коллекционерами, то мы ориентируем их на то, чтобы они хотя бы копировали подлинные документы, агитируем передавать их в государственные фонды, где они будут исследованы и сохранены.

Я имел возможность ознакомиться с архивом, выставленным на продажу. Его нашли осенью прошлого года в Лапаевскому лесу возле Львова в бидоне, когда “копатели” искали технику и оружие времен Второй мировой войны. Какое-то время они пробовали продать его частным образом за абсолютно неадекватную сумму в несколько сот тысяч евро. Сделать копии с подлинных документов для архива Центра исследований освободительного движения, какого-либо государственного архива или нашего музея эти люди отказались.

Речь идет о более чем 270 документах (3,5 тысяч листов), которые нуждаются в неотложной реставрации и полностью могут быть утеряны. Это - документы с Житомирщины, Хмельниччины, Донбасса, Запорожья и западноукраинских областей периода 1949-1951 года. Много из них - хорошо известные и продублированные материалы, не имеющие коллекционной ценности. Их можно найти в архиве СБУ, Центральных государственных архивах. А для частных коллекционеров этот архив не представляет интереса, и цена на него, выставленная продавцами, - 500 тыс. грн - явно завышена. У коллекционеров имеют спрос художественные вещи - подпольные деньги, награды УПА или деревориты художника, члена ОУН Нила Хасевича, а не повстанческие отчеты.

Ценна эта находка, как и любая другая, именно для историков. Она дает возможность изучать распространение деятельности подпольной сети. Интересно также исследовать сами документы как физические объекты, систему сохранения (архивации) документов в подполье, способы их изготовления и передачи. Эти данные важны для науки, о них будут говорить на международных конференциях, возможно, они попадут когда-нибудь в школьные учебники, но на них не заработаешь состояний!

Продавать такие документы - поступок не только аморальный, это преступленим, потому что за них в свое время уже заплачено. Кровью, жизнью и каторгой в Сибири.

Привлечь же «черных археологов» к ответственности сегодня практически невозможно: даже если их поймать на месте раскопок, то можно разве что оштрафовать на 590 грн. Поэтому в результате несанкционированных раскопок не только системно расхищаются и уничтожаются могилы и памятные места, но и инициируются вот такие интернет-торги архивными находками. Милиция, прокуратура, Служба безопасности должны были бы упорядочить эту ситуацию, но...

Со своей стороны мы инициировали подготовку соответствующих нормативно-правовых актов, чтобы обеспечить сохранность исторических находок для Украины, есть поддержка областной власти, и мы надеемся что с помощью общественности добьемся внесения соответствующих законодательных изменений. Ведь завтра могут найти не только отчеты УПА - с останков вашего деда, который мог погибнуть и в Красной Армии, и в УПА, и в любом другом формировании снимут его крестик, продадут за 10 гривен запаянную гильзу с его именем. Таким образом семья, возможно ваша, возможно, ваших друзей, потеряет последний шанс узнать о судьбе пропавшего на полях Второй мировой войны воина.

Самую главную ценность, которую не измеришь в гривнях или евро, откопанные архивы представляют для людей.

Среди документов, выставленных сегодня на интернет-аукцион, были списки погибших на 167 страницах. Возможно, какие-то родственники так и не узнают о судьбе своих родных, павших в Украинской повстанческой армии или в подполье.

Руслан Забилый, историк, директор Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” (Львов)