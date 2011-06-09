На солдатских харчах «наварили» 3 миллиона

В Киевской области по результатам проверки одной из войсковых частей военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 423 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в результате злоупотреблений военных служебных лиц указанной части, а именно: сделок, связанных с финансовым и продовольственным обеспечением военнослужащих, с Министерства обороны Украины незаконно взыскано более 3 млн. грн. бюджетных средств.