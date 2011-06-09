В МИД забраковали Спрытка и Гарнюню

Министерство иностранных дел решило не использовать Спритка и Гарнюню для имиджевых кампаний Украины.

Об этом сообщил директор департамента информационной политики министерства Олег Волошин на информационный запрос Института массовой информации.

Такое решение было принято "по итогам широкого общественного обсуждения".

Спритко и Гарнюня не будут использоваться ни в контексте Евро 2012, ни в контексте стратегии позиционирования страны.

В ответе на запрос уточняется, что эти персонажи не будут использоваться за бюджетные средства.

Как сообщалось, 25 марта с.г. МИД презентовал Стратегию позиционирования Украины за границей, которая была разработана компанией CFC Consulting на заказ МИД.

На западе были представлены персонажи-символы бренда "Украина" - мальчик Спритко и девочка Гарнюня. Как отмечалось на презентации, персонажи выполненны в популярном стиле "аниме", ориентированном как на детскую, так и на взрослую аудиторию.

Украинская правда