В ООО разрешено иметь вдесятеро больше участников

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно количества участников общества с ограниченной ответственностью».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о количестве участников общества с ограниченной ответственностью)».

Законом предусматривается внести изменение в статью 50 Закона Украины «О хозяйственных обществах», увеличив максимальное количество участников ООО с 10 до 100 человек.

В случае возникновения необходимости увеличения размера уставного капитала в связи с превращением общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество формирование таким юридическим лицом уставного капитала осуществляется на протяжении пяти лет.

Общества с ограниченной ответственностью, созданные до вступления в силу этим Законом, обязаны привести свои уставы в части максимального количества участников общества с ограниченной ответственностью в соответствие с этим Законом до 1 января 2012 года.