Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил соответствующим министерствам и ведомствам, в частности Министерству инфраструктуры и Министерству экономического развития и торговли, разработать украинские инициативы в рамках Дунайской стратегии и подготовить соответствующие проекты.

Как сообщает Правительственный портал, такое поручение Н.АЗАРОВ дал по результатам встречи с вице-канцлером - Федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Михаэлем ШПИНДЕЛЬ-ЭГГЕРОМ.

Премьер-министр выразил большую заинтересованность Украины в участии в придунайском сотрудничестве. По его словам, Украина готова к обсуждению конкретных проектов сотрудничества.

Кроме того, глава правительства отметил, что Украина будет развивать свое Дунайское судоходство, и на первом этапе необходимо восстановить объемы перевозки пассажиров и грузов.

В рамках Дунайской стратегии Н.АЗАРОВ поставил задачу найти компромиссное решение с Румынией относительно прохода судов по румынской части Дуная. По его словам, сейчас Украина осуществляет углубление устья украинской части Дуная.

Украинский премьер также отметил, что Украина хочет найти общее согласованное тарифное решение на проход судов по Дунаю, поскольку, по его словам, румынские тарифы выше, чем украинские.

Азаров проинформировал австрийского чиновника, что сейчас Украина проводит модернизацию портов и судоремонтных заводов, что позволит ускорить развитие отрасли судоходства на украинской части Дуная.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество Украины и Австрии в международных организациях.

В свою очередь, вице-канцлер Австрии отметил, что уже сформирована Стратегия Придунайского региона. Его позиция заключается в том, чтобы быстрее переходить к реализации конкретных проектов. По убеждению М.ШПИНДЕЛЬ-ЭГГЕРА уже в июле этого года можно формировать пакет соответствующих предложений для придунайских стран и начинать их реализацию.