Представитель Януковича получил свое и.о. обратно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПЛАКИДУ исполняющим обязанности Постоянного представителя Президента в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Экс-председатель Совета министров Крыма, экс-министр топлива и энергетики АРК В.ПЛАКИДА находился в должности и.о. постоянного представителя Президента в Крыму с середины октября 2010 года по 12 января т.г., когда В.ЯНУКОВИЧ назначил постоянным представителем Президента в Крыму уволенного в результате административной реформы министра регионального развития и строительства Украины Владимира ЯЦУБУ.

7 июня В.ЯНУКОВИЧ назначил 64-летнего В.ЯЦУБУ главой Севастопольской городской государственной администрации, освободив его от должности постпреда, а его первый зам в течении этого полугода - В.ПЛАКИДА - получил обратно две буквы.