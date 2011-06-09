СБУ ликвидировала нарколабораторию

Сотрудники УСБУ в Днепропетровской области пресекли противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая изготавливала и сбывала наркотические средства растительного происхождения.

По оценке экспертов, финансовый оборот наркогруппировки составил более 10 млн. грн. в год, сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

«Нарколабораторию по изготовлению особо опасного наркотического средства «опий ацетилированный» из маковой соломки злоумышленники обустроили в квартире одного из участников группировки в городе Желтые Воды. Наркодельцы создали широкую сеть сбыта опия ацетилированного на территории городов Желтые Воды, Пятихатки и окружающих населенных пунктов, преимущественно в местах молодежного отдыха. Еженедельно группировки реализовывало от 500 мл до 1500 мл наркотика», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали 6 участников организованной преступной группировки в возрасте от 25 до 37 лет. Во время задержания и обысков правоохранители изъяли денежные средства, более 10 кг маковой соломки, 600 мл опия ацетилированного, каннабис, ангидрид уксусной кислоты, другие прекурсоры для изготовления психотропных веществ.

Следственным отделом УМВД Украины на Приднепровской железной дороге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины,