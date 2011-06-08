Огурцы снова под подозрением

Специалисты обнаружили на остатках огурца мутировавший штамм бактерии O104:H4, вызывающий у людей в Германии тяжелое кишечное заболевание, сообщил в среду пресс-секретарь министерства здравоохранения земли Саксония-Ангальт Хольгер Пех.

"На остатках огурца в мусорном баке в Магдебурге эксперты обнаружили ту самую форму бактерии EHEC, которая вызывает тяжелое кишечное заболевание", - цитирует РИА "Новости". По его словам, бак принадлежит семье из трех человек, все члены семьи заразились. Овощи пролежали в баке минимум полторы недели.

Однако опрос родственников заболевших не принес результатов. Поиск в близлежащих супермаркетах также ничего не показал.

"Не исключено, что вначале семья заболела, а затем возбудитель заболевания попал на огурцы", - подытожил пресс-секретарь.