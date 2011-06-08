Новый "дом Януковича" для начала съел детскую площадку

Сегодня жители Донецка, пытавшиеся препятствовать незаконной стройке во дворе дома №48-а по ул. Университетской, получили телесные повреждения от неизвестных молодых людей, одетых в черные футболки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН жительницы дома Виталина КОПЫЛОВА, Неля КРАВЦОВА и Ирина ПАСТНИЦКАЯ, сегодня они вместе с другими жителями пытались воспрепятствовать установлению металлического забора вокруг предстоящей стройки, который устанавливали почти у входа в подъезды, отгораживая детскую площадку.

Женщины заявили, что никаких общественных слушаний по поводу данного строительства не было, никаких документов на огораживаемую строителями территорию они, сколько не просили, не увидели. Поэтому, зная, что законно отстаивают свои права на придомовую территорию, на которой расположена детская площадка, они требовали разъяснений от строителей и мешали установлению металлического ограждения.

По словам собеседниц, их двор примыкает к задней стене гостиницы «Дружба», и ранее было известно, что ее планируют реконструировать. Но о том, что ее будут сносить и строить на этом месте высотный элитный дом, они узнали совсем недавно из Интернета.

«Мы не могли себе даже представить, что у наших детей без слов, без согласований и каких-либо объяснений полностью отберут детскую площадку, которая почти вплотную примыкает к подъездам нашей пятиэтажки. И без нашего ведома будут строить этот 24-этажный дом», - посетовали женщины.

Сегодня же, рассказали В.КОПЫЛОВА, Н.КРАВЦОВА и И.ПАСТНИЦКАЯ, когда они подошли к горке на детской площадке и попытались выяснить, насколько все происходит законно, неожиданно к ним подошли около 20 молодых людей спортивного телосложения и стали силой оттеснять их за пределы территории, которую предполагалось оградить.

По словам женщин, их «с силой толкали в спину, хватали и оттягивали за руки, щипали».

На вопрос, кого представляют эти молодые люди, они отвечали: «Мы с планеты Земля», – сообщили женщины.

Участницы инцидента возмущены тем, что все это происходило на глазах у милиционеров, которые неизвестно откуда прибыли и находились невдалеке от происходящего. «Когда я звала о помощи, когда меня пинали люди в черном, со стороны милиции не было никаких действий. Милиционеры с далека мне кричали: «Отходи, давай заявление – и все», - рассказала В.КОПЫЛОВА.

Когда же женщин оттащили от детской площадки и отвели подальше в сторону, милиционеры Ворошиловского райотдела МВД только предложили им «сходить и освидетельствовать побои», выдав направления в судмедэкспертизу.

По словам жительниц дома №48, среди милиционеров были те, кто в неофициальной беседе предостерегал их: «С кем вы связываетесь? Эта стройка старшего сына ЯНУКОВИЧА».

В.КОПЫЛОВА, Н.КРАВЦОВА и И.ПАСТНИЦКАЯ сообщили, что сегодня уже были в поликлинике у хирурга, а завтра пойдут в судебную медэкспертизу по поводу нанесения им сегодня телесных повреждений.

В целом, по словам собеседниц, у жителей этого дома сложилось твердое убеждение, что все насилие со стороны неизвестных сегодня проходило с согласия правоохранителей.

Женщины заявили, что на месте аварийной гостиницы «Дружба» запланировано возведение высотного дома согласно проекту строительной корпорации «Менеджмент ассетс компани» («МАКО»), президентом которой является сын Президента Украины, бизнесмен Александр ЯНУКОВИЧ.

Корреспонденту УНИАН пока не удалось связаться с компанией «МАКО», чтобы взять комментарий, а одной из коллег-журналисток, которая на другом строительном объекте этой компании попыталась узнать контакты для комментария сегодняшнего инцидента у одного из представителей «МАКО», в категоричной форме отказали.