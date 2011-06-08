Уволился начальник "особо важных дел" Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА освободил Александра КАЛИФИЦКОГО по собственному желанию с должности начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник в Генпрокуратуре, заметив, что А.КАЛИФИЦКИЙ после освобождения был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления по надзору за деятельностью правоохранительных органов ГПУ.

На должность начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры назначен Андрей КУРИСЬ, который до этого занимал должность заместителя начальника этого же управления.

В то же время, собеседник агентства заметил, что не владеет информацией, что побудило А.КАЛИФИЦКОГО написать заявление по собственному желанию об освобождении от должности.