На донецкой стройке сына Януковича бьют людей
Первых уже забрали в милицию
Во дворе возле донецкой гостиницы «Дружба», на месте которой запланировано строительство многоэтажного жилого дома, происходят столкновения между жителями прилегающих домов и неизвестными людьми спортивной внешности, некоторые из которых одеты в футболки с надписью «Греко-римская борьба». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Жители домов, прилегающих к гостинице «Дружба», выступают против застройки, так как ее стройплощадка поглотила территорию возле их дома. На данный момент некоторые из жильцов сидят возле столбов, на которые должны монтироваться ограждения, и не дают продолжать работы. Неизвестные молодые люди (около 20 человек) периодически пытаются оттеснить их. Во дворе присутствует несколько десятков сотрудников милиции, которые следят за ситуацией. Среди правоохранителей — начальник Донецкого городского управления милиции Виктор Дубовик и заместитель начальника Донецкого городского управления милиции Роман Романов.
Милиция старается не вмешиваться, но пять наиболее активных человек с обоих сторон уже отправлены в райотдел. Правоохранители утверждают, что все необходимые документы у застройщиков есть.
Напомним, на месте аварийной гостиницы «Дружба» запланировано возведение высотного жилого дома. Проект реализует строительная корпорация «Менеджмент ассетс компани» («МАКО»), президентом которой является сын Президента Украины, бизнесмен Александр Янукович.