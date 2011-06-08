В милиции во время допроса умер подозреваемый

Сегодня в Запорожье в Хортицком райотделе милиции во время допроса умер подозреваемый.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Запорожского главка милиции, «сегодня в Хортицкий райотдел милиции для дачи показаний был приглашен 59-летний гражданин, на счету которого более десятка мошенничеств, совершенных на территории разных районов Запорожья. В ходе опроса подозреваемого, который проводился в присутствии одного из пострадавших, он пожаловался на ухудшение самочувствия. В райотдел срочно вызвали «скорую помощь». Мужчине на глазах становилось все хуже, и потерпевший - врач по специальности, начал оказывать ему неотложную помощь. Однако спасти мужчину не удалось. Экипаж «скорой помощи» констатировал смерть».

Прокуратура Хортицкого района Запорожья по данному факту проводит проверку.