В милиции во время допроса умер подозреваемый

16:54, 08 июня 2011
Общество
2486 0

Говорят, спасать пытался даже потерпевший

Сегодня в Запорожье в Хортицком райотделе милиции во время допроса умер подозреваемый.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Запорожского главка милиции, «сегодня в Хортицкий райотдел милиции для дачи показаний был приглашен 59-летний гражданин, на счету которого более десятка мошенничеств, совершенных на территории разных районов Запорожья. В ходе опроса подозреваемого, который проводился в присутствии одного из пострадавших, он пожаловался на ухудшение самочувствия. В райотдел срочно вызвали «скорую помощь». Мужчине на глазах становилось все хуже, и потерпевший - врач по специальности, начал оказывать ему неотложную помощь. Однако спасти мужчину не удалось. Экипаж «скорой помощи» констатировал смерть».

Прокуратура Хортицкого района Запорожья по данному факту проводит проверку.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter