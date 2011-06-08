Правительство хочет ввести новые паспорта для украинцев

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о введении новых документов, которые удостоверяют украинское гражданство. Правительственная инициатива предусматривает замену внутреннего паспорта удостоверением гражданина Украины, а загранпаспорт – документом, который содержит биометрические данные владельца.

Эти нововведения должны способствовать интенсификации переговоров Украины с Евросоюзом о внедрении безвизового режима для украинских граждан, говорят эксперты. Ведь именно введение электронных документов, которые содержат биоматематические данные, было основным требованием ЕС в плане действий по либерализации визового режима с Украиной.

«Эта замена будет происходить постепенно. Теперешний загранпаспорт будет действителен до окончания его срока действия. Но есть неудобства. Если после отмены визового режима вы захотите со старым паспортом поехать в Европу, вам необходимо будет опять получить визу», - констатирует директор программы «внешняя и безопасносная политика» Института публичной политики Сергей Донский. С биометрическим документом виза будет не нужна.

Между тем требование Евросоюза касалось по большей части загранпаспортов. Поменять внутренний паспорт на удостоверение, которое будет подтверждать гражданство Украины, - это сугубо инициатива украинского правительства, говорит Донский. Он не исключает, что широкомасштабная замена внутренних паспортов на удостоверения через правительство пролоббировала частная коммерческая структура, которая в Украине считается монополистом на рынке изготовления документов.«Других структур, которые имели бы в Украине соответствующие технологии, к сожалению, не существует. С одной стороны, это можно рассматривать как заработок. Но с другой стороны – речь идет также о безопасности документов. Это европейская тенденция заменять паспорта удостоверениями, которые хорошо защищены и их невозможно подделать», - отмечает Сергей Донский.

В то же время эксперт отмечает, что в Украине не хватает оборудования для считывания электронных документов. Кроме того, зарегистрированным правительственным документом не определены источники финансирования для реализации этой инициативы. Донский допускает, что деньги на замену документов Украина будет просить у Евросоюза. Именно поэтому, по его мнению, правительство хочет параллельно провести замену внутренних и заграничных документов.

Немецкая волна