На Полтавщине будут молиться о дожде
11:59, 08 июня 2011Общество
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В храмах будут совершать молебны
В храмах Полтавской области будут молиться о дожде.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской епархии УПЦ.
«Церковь не остается в стороне тогда, когда погодные условия усложняют труд хлебопашцев, как это было в прошлом году. Земля наша была охвачена губительными стихийными бедствиями - невероятной жарой и засухой. В связи с этим во всех храмах Полтавской и Кременчугской епархий Украинской Православной Церкви будут совершать молебны о даровании благоприятной погоды для выращивания урожая»,- сказано в сообщении.
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