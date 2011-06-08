На вокзале Киева повесят еще 50 видеокамер

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК после инспекционного осмотра главного пассажирского вокзала Киев-Пассажирский и консультаций с представителями правоохранительных органов принял решение об увеличении количества видеокамер наружного наблюдения на территории вокзала на 50 единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, данные меры будут осуществлены в рамках модернизации главного железнодорожного вокзала страны и подготовки к проведению Евро-2012. При этом они будут способствовать реализации мер по безопасности пассажиров, профилактике правонарушений и борьбы с незаконной перепродажей билетов.

В частности, дополнительные камеры будут установлены на платформах, в местах ночной торговли и продажи билетов.

На данный момент на столичном центральном вокзале установлено около 150 камер видеонаблюдения.