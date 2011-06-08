ООН пугает ростом мировых цен на продукты

Цены на основные продукты питания вырастут более чем в два раза в ближайшие два десятилетия, если не принять меры, говорится в докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Индекс цен на кукурузу вырос на 82%. Индекс мяса вырос до максимума в мае из-за рекордных цен на говядину и баранину, а также цен на свинину и птицу.

Колебание цен на сельскохозяйственные товары сохранится в ближайшие годы из-за разницы между спросом и предложением, цены на продовольственные товары останутся «высокими и нестабильными», заявил помощник гендиректора организации Хафез ГАНЕМ.

Около 44 млн. человек на планете уже находятся за чертой бедности из-за «опасного уровня» продовольственных цен, предупреждают в ООН. Еще 10 млн. человек могут к ним присоединиться, если уровень цен на продукты вырастет на 10%.

При этом число голодающих в мире за прошлый год сократилось до 925 млн. человек с 1 млрд. человек в 2009 году.