В Киеве завершили монтаж часов с обратным отсчетом

В Киеве, рядом со зданием городской государственной администрации, завершили монтаж часов, которые будут вести обратный отсчет времени до начала финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает сайт Информационного центра Украина2012, таймер торжественно запустят за год до начала чемпионата 8 июня.

Столичные часы являются тринадцатитонной конструкцией с монолитным фундаментом. Монитор установлен на почти трехметровой опоре.

Циферблат прямоугольной формы (размером 8 на 2 метра) будет показывать, сколько дней, часов и минут осталось до начала турнира.