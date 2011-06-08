Добкин: у каждого, кто побывал в Сингапуре, есть перспективы роста

Харьковская областная государственная администрация продолжит обучение государственных служащих в Сингапуре.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, об этом сказал губернатор Михаил ДОБКИН в ходе встречи с группой госслужащих, прошедших обучение в Колледже государственной службы в Сингапуре.

Он сообщил, что уже речь идет о формировании второй делегации государственных служащих, которые поедут в Сингапур получать управленческие навыки.

По словам М.ДОБКИНА, такое обучение очень полезно и для самих чиновников, и для государства и региона, где они реализуют свои знания. «У каждого государственного служащего, который побывал в Сингапуре, есть перспективы роста. Это люди, которые делают первые шаги в государственном управлении, и то, какие знания они получат в начале своего пути, будет определять то, насколько они будут эффективными для государства и региона», - сказал М.ДОБКИН.

«Мы, - добавил он, - специально отобрали все направления работы - социальную, гуманитарную политику, ЖКХ, экономику, и каждый по своему направлению привез багаж новых знаний. Прежде всего, он касается организации работы, и если хотя бы 10% из этих знаний они смогут применить, то мы можем считать, что эта поездка была не напрасной».

Также руководитель области сообщил, что существует пилотный проект, в рамках которого в Харьков с лекциями приедут преподаватели из Сингапура. «Они вместе с нашими преподавателями, - сказал он, - прочитают ряд лекций в нашем городе».

Как сообщал УНИАН, 22-28 мая делегация из 20 государственных служащих Харьковской области посетила Республику Сингапур, где прошла обучение в Колледже государственной службы Сингапура. В ходе обучения молодые специалисты ознакомились с современными моделями государственного управления в вопросах устойчивого развития территорий и городов, бюджетного и ресурсного менеджмента, а также управления в сфере муниципального жилищно-коммунального хозяйства. Харьковским госслужащим были представлены основы уникальной концепции эффективного государственного менеджмента, которая стала одним из важных условий стремительного экономического роста Сингапура.