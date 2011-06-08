Черноморский флот сворачивает строительство жилья

Новый глава городской госадмистрации Севастополя Владимир ЯЦУБА видит одной из главных своих задач в городе возвращение Севастополю его «строительных возможностей», и считает неправильным, что Черноморский флот РФ «сворачивает» строительство жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯЦУБА заявил журналистам после церемонии представления его в должности.

По словам В.ЯЦУБЫ, одним из приоритетов в его работе будет реализация программы «Доступное жилье», одним из разработчиков которой он является. «По-простому, это 30-процентный дисконт в приобретении семьями до 35 лет жилья», - сказал он.

В.ЯЦУБА также выразил сожаление, что «часть программы, которой занимался Черноморский флот и его подразделения, начала сворачиваться». По его словам, «это не годится, потому что без строительства со стороны строителей и финансирования (со стороны) Черноморского флота Севастополю будет очень тяжело». Поэтому, как сказал В.ЯЦУБА, его «задача, политическая и организационная, вернуть те возможности… и это отдельная тема, которой мы будем заниматься».

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ 7 июня назначил главой администрации Севастополя В.ЯЦУБУ, уволив его с должности своего постоянного представителя в Крыму, которую тот занимал около пяти месяцев.

Ранее, 1 июня, Президент уволил Валерия САРАТОВА с должности руководителя ГГА Севастополя, которую тот занимал чуть больше года.