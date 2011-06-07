Губернатор Ровенщины запретил ходить в лес
23:33, 07 июня 2011Общество
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Ввиду высокой пожарной опасности
Жителям Ровенской области запрещено посещать лесные массивы в связи с повышенной пожарной опасностью.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Василий БЕРТАШ.
По информации областного управления лесного и охотничьего хозяйства, по состоянию на 6 июня в государственном лесном фонде области уже произошло 26 пожаров на общей площади почти 30 гектаров.
Лесоводы отмечают, что ограничение на посещение лесов является вынужденным и временным. Они обращаются к жителям Ровенской области с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности, а для отдыха выбирать специально оборудованные площадки.
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