Губернатор Ровенщины запретил ходить в лес

Жителям Ровенской области запрещено посещать лесные массивы в связи с повышенной пожарной опасностью.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Василий БЕРТАШ.

По информации областного управления лесного и охотничьего хозяйства, по состоянию на 6 июня в государственном лесном фонде области уже произошло 26 пожаров на общей площади почти 30 гектаров.

Лесоводы отмечают, что ограничение на посещение лесов является вынужденным и временным. Они обращаются к жителям Ровенской области с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности, а для отдыха выбирать специально оборудованные площадки.