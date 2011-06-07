На Киевском водохранилище построят трибуны для зрителей

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заверяет, что подрядчики для выполнения работ по подготовке к этапу чемпионата мира по водной «Формуле-1», который состоится в конце июля на Киевском водохранилище в городе Вышгороде, выбирались исключительно на конкурсной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил в интервью журналистам сегодня в Вышгороде во время «инспекционной проверки» хода подготовки к чемпионату.

«Если брать по выполнению работ на реконструкцию дороги, то проводился тендер. Кто его выиграл - тот сегодня и работает. Что касается набережной и дамбы, то там есть владельцы, и мы заставили владельцев, чтобы они все привели в соответствие, чтобы все отвечало безопасности. Поэтому на каждые работы мы проводили или конкурс, или тендер», - заверил А.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что ко всем работам привлекаются организации, которые имеют технические возможности и соответствующий опыт.

Губернатор сказал, что расчет за подготовительные работы будет осуществляться после их завершения.

А.ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что через неделю на набережной Киевского водохранилища начнется возведение трибун для зрителей.

«Уже через неделю вы можете увидеть, как будут возводиться трибуны», - сказал губернатор.

По его словам, все работы по подготовке к водной «Формуле-1» дважды в месяц контролируются организаторами чемпионата.

Также губернатор сообщил, что, по предварительным расчетам, ожидается, что на чемпионате может присутствовать 80-100 тыс. зрителей.

Кроме того, для охраны общественного порядка планируется предварительно привлечь около 2 тыс. работников милиции и около тысячи волонтеров, сказал А.ПРИСЯЖНЮК.