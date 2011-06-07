Янукович завтра займется борьбой с коррупцией
22:54, 07 июня 2011Общество
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Журналисты приглашаются на 13.30
В среду, 8 июня, под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Национального антикоррупционного комитета.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседание начнется в 14.30 в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11).
Представители СМИ приглашаются на 13.30.
Аккредитация проводится до 11.30 8 июня по телефонам: 255-78-44 и 255-63-18.
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