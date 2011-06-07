За нападение на депутата мужчине дали 8 лет

В Черниговской области к 8 годам заключения приговорен 28-летний бывший житель пгт Короп, который совершил нападение на депутата облсовета Виктора ШКУРКО и его жену.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, Апелляционный суд Черниговской области оставил в силе приговор по уголовному делу об обвинении молодого человека по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совмещенный с проникновением в жилище).

Как установлено следствием и судом, подсудимый по предварительному сговору с не установленным лицом, с целью завладения чужим имуществом, проникли во двор частного дома пострадавшего, что в Коропском районе, и нанесли телесные повреждения разной степени депутату и его жене. В процессе самообороны В.ШКУРКО удалось задержать одного из нападающих.

Приговором суда задержанный за разбойное нападение приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.