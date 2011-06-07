Госдолг Украины перевалил за 58 миллиардов долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2011 года составил 463 млрд. 323 млн. 225,96 тыс. грн., или 58 млрд. 166 млн. 975,46 тыс. долл., что на 3% больше показателя на конец марта 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 апреля 2011 г. составил 296 млрд. 485 млн. 365,10 тыс. грн. (63,99% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37 млрд. 221 млн. 654,29 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 166 млрд. 837 млн. 860,86 тыс. грн. (36,01%), или 20 млрд. 945 млн. 321,17 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец апреля 2011 г. составил 346 млрд. 879 млн. 808,52 тыс. грн. (74,87%), или 43 млрд. 548 млн. 322,60 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 193 млрд. 776 млн. 624,89 тыс. грн. (41,82%), или 24 млрд. 327 млн. 293,66 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 153 млрд. 103 млн. 183,63 тыс. грн. (33,04%), или 19 млрд. 221 млн. 028,94 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 116 млрд. 443 млн. 417,44 тыс. грн. (25,13%), или 14 млрд. 618 млн. 652,86 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 102 млрд. 708 млн. 740,21 тыс. грн. (22,17%), или 12 млрд. 894 млн. 360,63 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 734 млн. 677,23 тыс. грн. (2,96%), или 1 млрд. 724 млн. 292,23 тыс. долл.

В январе-апреле 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 31 млрд. 028 млн. 474,76 тыс. грн. (7,18%). Государственный внешний долг увеличился на 11 млрд. 963 млн. 307,89 тыс. грн. (6,57%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма на 1,5 млрд. долл. Государственный внутренний долг вырос на 11 млрд. 441 млн. 085,57 тыс. грн. (8,07%), в основном за счет выпуска ОВГЗ для финансирования дефицита Госбюджета, капитализации НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 5 млрд. грн. и капитализации ПАО «Родовид Банк» на сумму 3,95 млрд. грн.

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 7 млрд. 624,08 млн. грн. (7%), за счет роста курсов иностранных валют к гривне и привлечения под государственную гарантию средств (еврооблигации) в объеме 690 млн. долл. США для ГП «Финансирование инфраструктурных проектов » в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 06.02.2011 № 104 и от 06.04.2011 № 387.