Умер посол Украины в Пакистане

Умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Пакистане Игорь Пасько.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По информации ZN.UA, причиной смерти стала инфекция, которая дала осложнение на почки. И.Пасько умер на 55-м году жизни в военном госпитале Исламабада в понедельник, 6 июня.

Как сообщили УНИАН в МИД Украины, И.Пасько начал работу в системе внешнеполитического ведомства в марте 1992 года. Работал на разных должностях - прошел путь от второго секретаря пресс-центра министерства до заместителя директора территориального департамента и начальника территориального управления. Неоднократно направлялся на работу за границу.

С марта 2007 года и до этого времени занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Пакистан.

21 августа 2009 г. Указом Президента Украины И.Пасько был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО выразил искренние глубокие соболезнования родственникам и близким покойного.