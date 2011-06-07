Где хотят учится украинские студенты?

90% украинских студентов знают иностранный язык, половина хотела бы учиться в Великобритании.

Об этом свидетельствуют преданные УНИАН итоги годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего», проведенных Институтом Горшенина в Украине, России, Казахстане и Польше.

В частности, украинские студенты знают русский (94,8%), английский (86,0%) и немецкий (23,7%), а также польский (13,4%) и французский (11,9%). Россияне в большинстве своем владеют английским (83,6%), немецким (16,0%) и французским (8,2%). Польша – явный англоязычный лидер (93,1%), на втором месте здесь – немецкий язык (62,7%), на третьем – русский (27,2%). В Казахстане первенство тоже принадлежит английскому языку (64,3%), 13,9% молодых людей освоили другие иностранные языки, каждый десятый (10,9%) никаким иностранным языком не владеет, а немецким и французским казахские студенты владеют поровну – по 7,9% респондентов.

Отвечая на вопрос, в какой из стран студенты хотели бы учиться, украинцы отдали несомненное лидерство Великобритании (45,9%), отводя второе место США (23,8%), а третье – родной стране (15,5%). Более четверти россиян (27,7%) предпочли отечественное образование, почти каждый пятый (19,9%) учился бы в Казахстане, а 18,2% студентов – в Великобритании. Большинство студентов из Казахстана также хотят учится в Великобритании (41,8%), более четверти студентов предпочли бы США (26,4%), а 12,5% назвали другие страны. В Польше студенты предпочли отечественные ВУЗы - около трети респондентов (34,1%), на втором месте Великобритания (32,4%), на третьем США (19,8%).

Комментируя результаты исследования, директор Института социологии образования Российской Академии образования Владимир СОБКИН счел достаточно позитивным тот факт, что современная молодежь в своем большинстве владеет иностранными языками. «Вполне естественно, что английский язык – язык международного общения, и здесь это очевидно проявилось, особенно среди украинцев и россиян. Еще осталась в Польше четверть владеющих русским языком, и это мне, как россиянину, важно отметить. Не окончательно разорвалось то, что называлось «соцлагерем», и тут есть момент, касающийся возможности оценивать русский язык как язык межнационального общения на пространстве бывшего Советского союза. Это же мы не пожилых людей опрашиваем, а студентов, у которых произошла социализация после распада СССР. Это высокий процент, что позволяет оценивать позитивные перспективы русского языка как возможного в международном общении», - сказал он.

В.СОБКИН также отметил, что современные студенты имеют достаточно высокие ожидания от образования в другом государстве.

*** Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 тыс. 155 студентов в 22-х высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана. В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина: http://institute.gorshenin.ua/.