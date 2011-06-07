В Черкассах сгорел мебельный склад
08:59, 07 июня 2011Общество
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Неосторожное обращение с огнем
В Черкассах сгорел мебельный склад.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар произошел вчера вечером.
На открытой территории ООО „Круг-древпром” из-за неосторожного обращения с огнем произошло загорание складского помещения для хранения мебели (одноэтажное металлическое здание размером 33х11). Вследствие пожара огнем уничтожено здание и готовая мебельная продукция.
Отделениями пожарно-спасательной службы МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.
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