В Черкассах сгорел мебельный склад

Неосторожное обращение с огнем

В Черкассах сгорел мебельный склад. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар произошел вчера вечером. На открытой территории ООО „Круг-древпром” из-за неосторожного обращения с огнем произошло загорание складского помещения для хранения мебели (одноэтажное металлическое здание размером 33х11). Вследствие пожара огнем уничтожено здание и готовая мебельная продукция. Отделениями пожарно-спасательной службы МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.

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