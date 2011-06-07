В Крыму открылся лагерь для детей-сирот

В поселке Черноморское в Крыму торжественно открылось республиканское детское оздоровительное учреждение «Черноморье», где будут отдыхать воспитанники детских домов и школ-интернатов региона.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма.

«Открытие этого заведения позволит создать оптимальные условия для оздоровления и отдыха, духовного и творческого развития детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Подобных учреждений в Автономной республике Крым на сегодняшний день не существует», - говорится в пресс-релизе.

Во время летних каникул в «Черноморье» отдохнут и пройдут курс оздоровления 816 детей.

Смены будут состоять не только из посещений пляжа и купания в море, но и тематических мероприятий, основанных по книге Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Практически все время пребывания детей в лагере пройдет в рамках ролевой игры - ребята раскроют свои таланты и умения. Костяк вожатых «Черноморья» составляют сотрудники, ранее работавшие в «Артеке».

*** Совмин Крыма в марте этого года определил правопреемником учебного заведения «Черноморская специальная общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней Министерства образования и науки Автономной республики Крым» - «Черноморье» Министерства образования и науки, молодежи и спорта АРК.