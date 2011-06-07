В Бахрейне судят врачей, оказавших помощь демонстрантам

В Бахрейне перед судом предстали 47 докторов и медсестер, обвиняемых в попытке свержения короля Хамада Халифы, сообщает Би-би-си.

Судебное заседание прошло за закрытыми дверями в столице королевства Манаме.

Известно, что оказавшиеся на скамье подсудимых медработники оказывали помощь антиправительственным демонстрантам, которые требовали проведения демократических реформ.

Антиправительственные выступления прошли в Бахрейне в феврале и марте этого года.