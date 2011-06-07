В Бахрейне судят врачей, оказавших помощь демонстрантам
01:54, 07 июня 2011Общество
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Обвиняются попытке свергнуть короля
В Бахрейне перед судом предстали 47 докторов и медсестер, обвиняемых в попытке свержения короля Хамада Халифы, сообщает Би-би-си.
Судебное заседание прошло за закрытыми дверями в столице королевства Манаме.
Известно, что оказавшиеся на скамье подсудимых медработники оказывали помощь антиправительственным демонстрантам, которые требовали проведения демократических реформ.
Антиправительственные выступления прошли в Бахрейне в феврале и марте этого года.
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