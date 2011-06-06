Массовое отравление в Германии остается загадкой

Первые результаты анализов ростков бобовых с фермы в местечке Юльзен на севере Германии оказались отрицательными. Из 40 образцов 23 не показали наличия бактерии E. coli, ставшей причиной смерти 22 человек, сообщает Радио Свобода. Анализ образцов продолжается.

О том, что источником бактерии могут быть ростки бобовых, производящиеся на ферме к югу от Гамбурга, немецкие власти заявили в воскресенье. Ранее в качестве возможного источника заражения назывались выращенные в Испании огурцы.

Во вторник министры сельского хозяйства стран ЕС проведут экстренное совещание в Люксембурге. Они обсудят экономические последствия эпидемии, а также введенный Россией запрет на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза.

Свыше двух тысяч человек в 12 странах госпитализированы с заболеванием, вызванным бактерией Е.coli.