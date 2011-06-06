Россиянам будет легче добираться до Донецка на Евро-2012

Донецк заинтересован в посещении матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года жителями России и постарается облегчить россиянам въезд в страну на автотранспорте во время турнира, рассказал агентству "Р-Спорт" начальник управления по вопросам подготовки и проведения финальной части Евро-2012 Юрий Макарницкий.

"Во время проведения чемпионата Европы 2012 года у нас планируются совместные действия с Россией по увеличению пропускной способности и количества таможенных пунктов на границе, - цитирует РИА "Новости". - Это одна из наших задач. Сейчас активно изучаются пропускные возможности дорог, связывающих Россию с Донецкой областью".

Чиновник также отметил, что мероприятия по приглашению российских любителей футбола на Евро-2012 и прочие имиджевые акции намечены на первую половину 2012 года. "Сейчас наша главная задача - в срок завершить строительство всех объектов", - подчеркнул Макарницкий.

Первый заместитель мэра Донецка Николай Волков на встрече с журналистами, прошедшей в понедельник на базе "Шахтера", заверил, что город готов принять всех желающих посетить мероприятия Евро-2012.