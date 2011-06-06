В киевском метро сократят работу касс

Киевский метрополитен с 10 июня сокращает режим работы касс по продаже жетонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные КП «Киевский метрополитен», такое решение было принято согласно результатам проведенного обследования объемов пассажиропотоков на станциях метрополитена и с целью оптимизации работы касс и контрольных пунктов.

Кассы будут работать в таком режиме: «Нивки» (вестибюль № 2) – с 8.00 до 20.00; «Днепр» – с 8.00 до 20.00; «Сырец» – с 7.00 до 19.00; «Славутич» – с 7.00 до 19.00; «Позняки» (вестибюль № 2) – с 7.00 до 19.00; «Вырлица» – с 7.00 до 19.00; «Красный Хутор» – с 7.00 до 19.00.

В остальной период суток, когда станции открыты для перевозки пассажиров, жетоны можно будет приобрести в автоматах выдачи жетонов и на контрольных пунктах у контролера.

Кроме того, с 10 июня в вестибюле № 1 станции «Васильковская» и с 11 июня в вестибюле № 2 станции «Гидропарк», который открыт в выходные дни, кассы работать не будут. Жетоны можно будет приобрести в автоматах выдачи жетонов и на контрольных пунктах.

Во избежание неудобств, в столичном метрополитене обращаются к пассажирам с просьбой заблаговременно позаботиться о средствах оплаты проезда в подземке.