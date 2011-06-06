Из милицейского изолятора сбежали двое подсудимых

В Миргороде Полтавской области из-под стражи с изолятора временного содержания горотдела милиции сбежало двое подсудимых

Об этом журналистам сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, сбежавшим 24 и 25 лет.

По поручению начальника Управления внутренних дел в Полтавской области, Александра РУДЯКА, создана специальная комиссия УМВД, которая совместно с представителями прокуратуры изучает обстоятельства побега.

«Приметы Александра МАЛЯРА: на вид 25-30 лет, ростом 171-175 см, волосы черного цвета короткие, глаза серого цвета. Особые приметы: на плечах и коленях татуировка в форме «звезды», на животе слева - татуировка в виде «ордена», на левой руке - наколка в виде «браслета». Был одет в шорты черного цвета с белыми полосками и резиновые тапочки. Приметы Юрия СЕНИКА: на вид 25-30 лет, ростом 177 см, волосы темные, глаза карие. Особые приметы: на левом плече – (татуировка – УНИАН) погона с надписью «БУР», на коленях обеих ног - татуировка в форме «звезды». Был одет в футболку серого цвета, темные шорты и резиновые тапочки», - сказано в сообщении.

Милиция принимает меры по установлению места нахождения беглецов.