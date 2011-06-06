Усадьбу Мурашко вернули в собственность киевской общины

Киевской административный апелляционный суд принял решение о возвращении киевской общине ряда домов на ул. Малой Житомирской, в том числе и известной усадьбы Мурашко.

Об этом говорится в сообщении председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризму Александра БРИГИНЦА, переданному УНИАН пресс-службой депутата.

По его информации, дело в суде рассматривалось по обращению прокуратуры, а также жильца из одного из незаконно присвоенных домов на ул. Малая Житомирская.

«Суд принял решение в пользу истца. То есть, дом Мурашко и другие должны быть возвращены общине города. Я очень рад такому результату. Поздравляю всех с победой и особенно благодарен журналистам, которые свой праздничный день начали с того, что пришли на заседание суда. Надеюсь, после этой победы будут и другие победы защитников Киева», - сказал А.БРИГИНЕЦ, который присутствовал на заседании суда.

Справка УНИАН. В соответствии с приказом Главного управления охраны культурного наследия № 53 от 25.09.2006 г. мемориальный дом и усадьба Мурашко был объявлен только что обнаруженным объектом культурного наследия по архитектуре и был включен в энциклопедическое издание "Свод памятников истории и культуры Украины".

С 25.06.2008 г. усадьба Мурашко, как и другие близстоящие здания в центре столицы, были переданы на баланс фирме ООО "Пантеон-Инвест". А именно ООО "Пантеон-инвест" были переданы на баланс дома по ул. Малой Житомирской 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б для проведения ремонтно-строительных работ по их реконструкции, надстройке, пристройке под административно-гостинично-жилой комплекс.

Согласно действующему законодательству, владелец или уполномоченный им орган, пользователь обязаны содержать памятник в надлежащем состоянии, своевременно осуществлять ремонт, защищать от повреждения, разрушения или уничтожения. Однако сегодня историческая усадьба находится в очень запущенном состоянии.