Под Кременчугом горит лес

Под Кременечугом, в районе села Недогарки (Полтавская обл.), горит 1 га леса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кременчугского городского управления МЧС, на место пожара брошены все возможные силы горуправления МЧС.

По предварительным данным пожар низовой, но в любой момент может перейти наверх и тогда его тушение будет крайне сложным.