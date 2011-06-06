Под Кременчугом горит лес
15:48, 06 июня 2011Общество
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Пожар низовой, но в любой момент огут возникнуть проблемы
Под Кременечугом, в районе села Недогарки (Полтавская обл.), горит 1 га леса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кременчугского городского управления МЧС, на место пожара брошены все возможные силы горуправления МЧС.
По предварительным данным пожар низовой, но в любой момент может перейти наверх и тогда его тушение будет крайне сложным.
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