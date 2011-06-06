Инфляция в Украине в мае составила 0,8%

Инфляция в Украине в мае 2011 года по сравнению с апрелем 2011 года составила 0,8%, против декабря 2010 года – 5,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, показатель инфляции в мае 2011 года по сравнению с маем 2010 года – 11%, в январе-мае 2011 против аналогичного периода 2010 года – 8,7%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в мае 2011 года к маю 2010 года выросли на 10,4% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года выросли на 7,5%), в частности на продукты питания – на 10,5% (7,5%), хлеб и хлебопродукты – на 19,5% (17,7%), в том числе на хлеб – на 13,9% (12,5%), макаронные изделия – на 16,2% (13,3%), кондитерские изделия из муки – 9% (9,4%), мясо и мясопродукты – на 2,6% (2,2%), рыбу и рыбопродукты – на 4,1% (3,5%), молоко, сыр и яйца – на 2,5% (0,8%), в том числе на молоко – на 7,7%, сыр и творог – на 4,8%, на яйца – снизились на 23,5%, на масло и жиры – цены выросли на 6,7% (5,7%), в том числе на масло сливочное – на 13,4%, масло подсолнечное – на 15,8%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 20,9%.

Цены на фрукты в мае 2011 года к маю 2010 года выросли на 18,8% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года на 11,5%). На овощи цены выросли на 25,5% (13,2%), в том числе на картофель – на 43,8% (22,8%). Цены на сахар выросли на 15,7% (3,4%), кондитерские изделия сахаристые – на 9,3% (11,3%), безалкогольные напитки – на 7,4% (6,2%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в мае 2011 г. к маю 2010 г. подорожали на 19,6% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 19,9%), цены на одежду и обувь выросли на 1,7% (1,8%), в том числе на одежду – на 2,1%, обувь – на 1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в мае 2011 года к маю 2010 года подорожали на 23,6% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 20,7%), в том числе квартплата выросла на 14,2% (11,7%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3% (2,6%), канализацию – на 13,9% (12,2%), воду – 14,3% (12,2%), цены на электроэнергию — на 22,9% (11,9%), на природный газ – на 50,1% (50,1%), на горячую воду и отопление – выросли на 21,4% (18,9%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в мае 2011 г. к маю 2010 года выросли на 2,8% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 2,1%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 3,2% (2,7%), домашний текстиль – на 4,6% (3,9%), бытовая техника – на 0,7% (снизились 0,5%).

Стоимость услуг здравоохранения в мае 2011 г. к маю 2010 года возросла на 6,8% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 6,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 6,2% (4,2%), амбулаторные услуги подорожали на 6,6% (7,4%).

Цены в транспорте в мае 2011 г. к маю 2010 года выросли на 17,3% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 12%), в том числе на покупку транспортных средств – на 2,8% (1,4%), на топливо и масла – на 29,2% (21,6%), транспортные услуги – на 13,5% (8,9%) (пассажирский железнодорожный транспорт — на 3,5% (2,1%), пассажирский автодорожный транспорт – на 15,1% (10,1%)).

Цены в сфере связи в мае 2011 г. выросли на 1,9% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – снизились на 2,4%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 2,5% (снизилась - на 2%).

Цены в сфере отдыха и культуры в мае т.г. выросли на 4,3% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 3,5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в мае т.г. на 2,9% (также снизилась - на 3,1%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,4% (7%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,5% (6,5%).

Цены в сфере образования в мае 2011 г. к маю 2010 г. выросли на 11% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 10,8%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 22,7% (21,7%), среднее образование – на 8,8% (8,8%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (8,8%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в мае 2011 г. к маю 2010 года выросла на 7,7% (7,4%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.