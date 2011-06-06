Как поляки относятся к украинцам и россиянам

Для поляков сотрудничество с Украиной имеет очень большое значение, а со стороны России «есть ощущение большой угрозы». Об этом сообщила Институту Горшенина польский публицист Богумила БЕРДЫХОВСКА, которая 25 лет исследует Украину и украинцев, сложные отношения украинского и польского народов в ХХ веке, передает Lb.ua.

По словам Б.БЕРДЫХОВСКОЙ, «поляки наиболее схожи с украинцами». И больше всего украинцев и поляков объединяет политика: «В том понимании, что, как бы ни складывались отношения между Варшавой и Киевом, однако политические цели, связанные со стабильностью, с безопасностью нашей части Европы, с импульсом в пользу экономического развития у нас общие. Здесь сотрудничество, кооперация между Польшей и Украиной тем или иным образом имеет очень большое значение, может даже решающее, для нашего региона. И потому, когда между Варшавой и Киевом отношения становятся менее динамичными, мне кажется, это несет угрозу не только нашим добрососедским отношениям, но также тому, что будет происходить в Восточной Европе».

На замечание о том, что образ украинца в Польше достаточно неоднозначный, Б.БЕРДЫХОВСКА ответила: «Имидж украинцев в Польше или имидж поляков в Украине – это отдельное дело. В то же время, как бы ни выглядел имидж украинца в Польше – а он является амбивалентным, то есть, кроме позитивных, есть также очень негативные ассоциации, прежде всего, связанные с войной, но на вопрос, важна ли политически для нас Украина, ответ абсолютно однозначный. Потому что – вы же занимаетесь опросами – когда имеете ответы на уровне 70% или даже 80%, то это значит, что абсолютное большинство общества это понимают. Даже те люди, которые имели плохие ассоциации, связанные с войной, – а тогда в опросах вышло, что 25% респондентов на вопрос «Какие у вас ассоциации с Украиной?» называют Вторую мировую – даже те респонденты понимают, что, несмотря на все исторические сложности и сантименты, политически, на сегодняшний день и на будущее Украина – это важная страна для Польши».

По словам польского эксперта, а к России в этом смысле отношение другое. «И здесь, несмотря на разные вещи, которые случились за последний год, ситуация принципиально не изменилась. Есть ощущение большой угрозы. Можем говорить, рационально это или не рационально, должны ли поляки чего-то бояться или нет, преувеличение ли это, или, например, Россия – это очень миролюбивая страна. Это не суть важно. Я говорю об общественных эмоциях. А общественные эмоции таковы, что поляки еще болеют болезнью, которая называется достаточно большое недоверие к России и убеждение, что с той стороны может идти угроза», - сказала публицист.

По словам Б.БЕРДЫХОВСКОЙ, такое отношение поляков к России было еще до Смоленской катастрофы (10 апреля 2010 года под российским Смоленском разбился самолет с 96 пассажирами на борту. Среди них был Президент Польши Лех Качинский с супругой и многие правительственные чиновники. Все они погибли – УНИАН). «Смоленская катастрофа этого не изменила ни в лучшую, ни в худшую сторону. Сторонники открытия польской политики на Россию считали, что Смоленская катастрофа, в частности то, как в первые дни повели себя Президент, премьер и сами россияне, будет точкой поворота в польско-российских отношениях. Мне кажется, что после года уже видно, что это была иллюзия. Что так быстро эмоции у людей не меняются, а к тому же пришли хлопоты со следствием, с рапортом и т.д. Это, мне кажется, отвернуло большую часть общественного мнения от убеждения, что можно радикально изменить отношения, саму модель отношений с Россией», - сказала Б.БЕРДЫХОВСКА.