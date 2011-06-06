Мужчина спас двух тонувших детей, но сам не выплыл

В Чугуевском районе на реке Северский Донец утонул мужчина.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области.

Мужчина вытащил из воды на перевернувшуюся резиновую лодку 4-летнего сына и 7-летнею дочь, но не смог сам выбраться из воды. Спасатели, приехавшие на место происшествия, с помощью веревки вытащили лодку с детьми и тело мужчины, которое зацепилось за лодку.

Кроме того, 5 июня в Нововодолажском районе во время купания утонул мальчик 2003 года рождения. По словам свидетелей, он нырнул и долгое время находился под водой. Когда его нашли и вытащили из воды, прошло уже около 15 минут. Реанимировать ребенка не удалось.

Также в этот день в Чугуевском районе в реке Северский Донец во время купания в состоянии алкогольного опьянения утонула женщина, 1982 года рождения.