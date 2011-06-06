КГГА рекомендует устроить сиесту

Киевская городская государственная администрация рекомендует предприятиям скорректировать летний график рабочего дня.

Об этом сообщает газета "Сегодня" (№ 122 от 6 июня).

"Это касается больше строительных организаций и фирм, где нет кондиционеров и можно получить тепловой удар. Ведь перерыв в середине дня из-за жары позволяет людям избежать проблем со здоровьем и повысить эффективность. Но это все добровольно, мэрия лишь рекомендует", - сообщает газета со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, КГГА рекомендует начинать рабочий день в 7.00 и уходить на перерыв в 11.00. Киевская власть считает, что следующая часть рабочего дня может начаться в 17.00 и продолжаться до 21.00.

В первую очередь, считают в мэрии, такой график работы стоит внедрить в августе, поскольку этот месяц, полагают чиновники, будет наиболее жарким, пишет "Сегодня".