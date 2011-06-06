В Мариуполе холерой заболели уже 14 человек

В воскресенье в Мариуполе Донецкой области был зарегистрирован еще один случай заболевания человека холерой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, по состоянию на 7.00 6 июня в инфекционном отделении городской больницы №4 уже подтверждено заболевание 14 лиц холерой. Течение заболевания – средней степени тяжести.

Специалисты городской СЭС осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, ведется активное выявление больных острыми кишечными инфекциями и расстройствами желудка.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.